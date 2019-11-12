Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 19:21

Мадрид. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес во вторник по прибытии в Мексику заявил, что сотрудникам его охраны предлагали 50 тыс. долларов США, чтобы они "сдали" его, сообщает боливийская газета "Дебер".

"За день до отставки сотрудник службы охраны из вооруженных сил Боливии дал мне прочитать сообщения и рассказал мне о звонках с предложениями сдать меня за 50 тыс. долларов", - сказал он, поблагодарив главу МИД Мексики Марсело Эбрарда за спасение его жизни.

Моралес вновь заявил, что решил подать в отставку, "чтобы больше не было крови". "Разграбили дом моей сестры, разграбили мой дом в Кочабамбе, намеревались разграбить еще один маленький домик, но соседи защитили его", - добавил он.

Моралес повторил, что в Боливии был совершен переворот при поддержке полиции.

Эво Моралес во вторник прибыл в Мексику, где ему было предоставлено убежище. Кроме него в самолете Gulfstream G 550 вооруженных сил Мексики, который приземлился на военной части международного аэропорта мексиканской столицы Мехико, прилетели его дочь Эвалис, бывший вице-президент страны Альваро Гарсиа-Линера и бывший министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо.

Перед вылетом из Боливии Моралес заявил, что покидает страну, но намерен вернуться "с большей силой и энергией".

"Сестры и братья, я направляюсь в Мексику благодаря правительству этого братского народа, которое предоставило нам убежище, чтобы сберечь наши жизни. Мне больно покидать страну по политическим причинам, но я всегда буду в курсе. Скоро я вернусь с большей силой и энергией", - написал Моралес в Твиттере.

Ранее сообщалось, что Мексика положительно ответила на запрос подавшего в отставку с поста президента Боливии Моралеса о предоставлении ему убежища. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что его страна готова предоставить убежище Эво Моралесу.

"В соответствии с традицией предоставления убежища и невмешательства Мексика приняла 20 видных деятелей исполнительной и законодательной власти Боливии на территории посольства в Ла-Пасе. Если будет решено, мы также предоставим убежище и Эво Моралесу", - написал глава МИД Мексики Марсело Эбрард в своем Твиттере.

Моралес объявил об отставке в воскресенье через 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

1ар ан

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