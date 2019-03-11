Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 7:48

Токио. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Темпы роста экономики Японии в четвертом квартале 2018 года были выше, чем предполагалось ранее.

Реальный ВВП повысился в октябре-декабре на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным института экономических и социальных исследований Японии. Ранее подъем оценивался в 0,3%.

Повышение относительно четвертого квартала 2017 года составило 1,9% против прежде объявленных 1,4%.

Позитивный пересмотр показателя обусловлен, в частности, более значительным ростом инвестиций бизнеса - на 2,7% в поквартальном выражении, а не на предварительно объявленные 2,4%.

В то же время потребительские расходы выросли всего на 0,4%, а не на 0,6%. Госрасходы упали на 1,7% против ранее объявленных 1,2%.

В третьем квартале 2018 года японский ВВП сократился на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 2,4% в годовом выражении.

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