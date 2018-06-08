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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 7:56 08.06.2018 - 07:56

Токио. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Экономика Японии в первом квартале 2018 года сократилась впервые с конца 2015 года, в страну вернулся риск рецессии.

Оценка снижения ВВП в январе-марте подтверждена на уровне 0,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные кабинета министров Японии.

При этом аналитики в среднем ожидали небольшого пересмотра - с минус 0,6% до минус 0,4%.

В октябре-декабре 2017 года японский ВВП вырос на 0,6%. Экономический подъем в Японии отмечался восемь кварталов подряд, что стало самым длительным периодом непрерывного роста ВВП с конца 1980-х годов.

Объем ВВП в январе-марте уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, как и было объявлено в мае, а аналитики ожидали снижения на 0,1%.

Потребительские расходы, на долю которых приходится порядка 60% ВВП Японии, в первом квартале снизились на 0,1%, тогда как предварительная оценка предполагала нулевое изменение. Неблагоприятные погодные условия в стране в январе-феврале и повышение цен на свежие продукты питания и бензин отрицательно сказались на настроениях и расходах японцев.

Капиталовложения бизнеса уменьшились в январе-марте на 0,3% вместо ранее объявленного снижения на 0,1%.

В четвертом квартале прошлого года потребительские расходы в Японии выросли на 0,2%, капиталовложения компаний - на 0,6%.

Положительный вклад экспорта, являющегося одним из основных двигателей роста японской экономики, в динамику ВВП в первом квартале составил лишь 0,1 процентного пункта, в частности, из-за ослабления роста спроса на электронные компоненты.

В кабинете министров Японии ожидают возобновления роста экономики в ближайшей перспективе, отмечая улучшение оплаты труда, а также усиление глобального экономического подъема.

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