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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 11:54 19.06.2018 - 11:54

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) сообщила о встрече в воскресенье, 24 июня, в Брюсселе президента Сербии Александра Вучича и руководителя Косово Хашима Тачи, которая пройдет при посредничестве главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам - ИФ) и президенты продолжат свою работу над этапом диалога о всеобъемлющей нормализации, подытожат существующие соглашения, проинформируют о достижениях на сегодняшний день, а также обсудят следующие шаги с учетом предстоящего интенсивного периода", - говорится в коммюнике ЕВС, распространенном во вторник.

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