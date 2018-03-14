Очередная группа мирных жителей покинула Восточную Гуту по гумкоридору - СМИ
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Дубай. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Еще одна группа мирных граждан покинула в среду сирийский район Восточную Гуту по гуманитарному коридору, передает сирийское агентство САНА.
Отмечается, что выход жителей через коридор в районе лагеря Аль-Вафидин обеспечили сирийские сухопутные войска.
Ранее в среду представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Владимир Золотухин сообщил, что "с начала работы гуманитарного коридора район Восточная Гута покинули более 300 человек, причём выход наибольшей доли этих людей пришёлся на последние дни".
Шестнадцатая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в среду в 9.00 по местному времени (10.00 мск). Центр по примирению враждующих сторон продолжает вести переговоры с лидерами незаконных вооруженных формирований о выводе из района мирных жителей, а также боевиков с их семьями под гарантии безопасности.
вл ар
Интерфакс