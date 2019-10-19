Этот контент был опубликован 19 октября 2019 г. 17:59

Лондон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Ирландии Лео Варадкар, комментируя требование британской Палаты общин к главе правительства о запросе у Брюсселя очередной отсрочки Brexit, заявил, что решение ЕС должно быть принято общим согласием представителей руководства стран союза.

"Если такое произойдет (если Лондон запросит очередную отсрочку), председатель Европейского совета Дональд Туск должен будет проконсультироваться с главами государств и правительств всех 27 членов ЕС, и (выяснить), предоставим ли мы ее. Продление может быть предоставлено, только если согласятся все", - написал в субботу в Твиттере Варадкар.

Члены Палаты общин ранее в субботу потребовали от Джонсона запросить у Брюсселя отсрочку. Предусматривающую эту меру поправку, известную как "поправка Летвина" по имени предложившего ее члена Палаты общин Оливера Летвина, одобрили 322 депутата, против высказались 306 человек.

Кроме того, как сообщает британская газета "Гардиан", Палата общин требует от премьер-министра до 23:00 субботы направить в ЕС запрос об отсрочке Brexit (01:00 мск в воскресенье).

1ар др

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