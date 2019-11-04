Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 11:04

Гонконг. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Новый раунд переговоров на рабочем уровне между США и Северной Кореей по вопросам денуклеаризации может пройти до начала декабря, сообщила южнокорейским парламентариям разведслужба Южной Кореи.

"Национальная служба разведки прогнозирует, что Северная Корея и США проведут переговоры на рабочем уровне не позднее начала декабря", -сказала на брифинге представитель главной оппозиционной партии Liberty Korea Ли Ын Чжэ.

Она отметила: "Поскольку обе стороны определили позиции друг друга на переговорах в Стокгольме в октябре, похоже, что для них настало время начать полномасштабные консультации".

Октябрьские переговоры - первые после провального саммита в Ханое - завершились безрезультатно. Северная Корея обвинила США в неспособности выдвинуть свежие инициативы и пойти на уступки в обмен на согласие Пхеньяна предпринять новые шаги в области денуклеаризации.

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