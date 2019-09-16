Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 20:16

Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Практика проведения регулярных экспертных встреч с участием представителей стран-гарантов сирийских сторон будет продолжена, очередной раунд консультаций пройдет в октябре в Нур-Султане, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В числе первоочередных задач видим продвижение межсирийского политического диалога. В этих целях будет продолжена практика проведения регулярных экспертных встреч с участием представителей стран-гарантов, сирийских сторон, а также ООН и региональных наблюдателей", - сказал Путин в понедельник по итогам трехсторонних переговоров лидеров Астанинской тройки.

Он отметил, что "очередной четырнадцатый раунд таких консультаций пройдёт в октябре в Нур-Султане".

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