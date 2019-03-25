Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 10:45

Мадрид. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Еще один "караван" иммигрантов из Центральной Америки начали двигаться в сторону США из южной Мексики, сообщили в понедельник в мексиканском Национальном институте миграции.

По данным миграционных служб, в "караване" насчитывается около 1,2 тыс. нелегалов, которые остановились в городе Тапачула близ границы с Гватемалой и намерены попасть в США.

В институте миграции отметили, что ранее по этому маршруту проследовали и другие иммигранты, направлявшиеся на север.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что шокирован ситуацией на американо-мексиканской границе, которая по своим масштабам схожа со вторжением в США.

1тэ ар

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