Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 14:47

Лондон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Школы танцев, фитнесс-центры, и казино открываются во вторник в Берлине в рамках ослабления чрезвычайных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщает британская газета The Guardian.

Открылись и бары, однако в них пока сидеть можно только за столиками и с соблюдением норм социальной дистанции, но не за стойкой. На дверях всех открывшихся учреждений вывешены объявления, на которых указаны имя владельца и номер телефона для связи - это необходимо, чтобы связаться с хозяевами на случай возникновения локальной вспышки заболевания.

Ожидается, что в среду МИД Германии отменит предупреждение жителям страны на посещение стран Европы. "Мы готовимся к тому, что кабинет министров примет соответствующий декрет завтра", - сообщил журналистам во вторник глава внешнеполитического ведомства Хайко Маас.

В то же время, предупреждение гражданам ФРГ, касающееся посещения прочих стран мира, пока останется в силе. Его, как ожидается, пересмотрят, чуть позже.

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