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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 18:24 08.06.2018 - 18:24

Нью-Йорк (ООН). 8 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральная Ассамблея ООН избрала в пятницу пять новых непостоянных членов Совета Безопасности сроком на 2019-2020 годы.

В этот период в СБ ООН войдут Бельгия, Доминиканская республика, Индонезии, ФРГ и ЮАР. Все эти страны получили более двух третей необходимых голосов государств-членов ООН.

Ранее заявку на членство в СБ ООН отозвал Израиль.

В СБ ООН помимо постоянных членов с правом вето - Великобритании, Китая России, США и Франции - входят еще десять непостоянных, не обладающих правом вето. Непостоянные члены СБ ООН меняются каждые два года.

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