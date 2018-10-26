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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 19:58 26.10.2018 - 19:58

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Суд в США в пятницу принял решение о переносе очередных слушаний по делу о россиянке Марии Бутиной, которую обвиняют в незаконной деятельности в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов, с 13 ноября на 6 декабря, следует из материалов суда.

"Постановляем, что все участники должны предстать на слушаниях перед судом 6 декабря в 11 утра", - говорится в документе.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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