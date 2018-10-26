Очередные слушания по делу Бутиной в США состоятся 6 декабря - материалы суда
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Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Суд в США в пятницу принял решение о переносе очередных слушаний по делу о россиянке Марии Бутиной, которую обвиняют в незаконной деятельности в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов, с 13 ноября на 6 декабря, следует из материалов суда.
"Постановляем, что все участники должны предстать на слушаниях перед судом 6 декабря в 11 утра", - говорится в документе.
(ПОСЛЕДУЕТ)
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Интерфакс