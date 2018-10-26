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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 20:04 26.10.2018 - 20:04

*** Судебное заседание перенесено по ходатайству защиты

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Суд в США в пятницу принял решение о переносе очередных слушаний по делу о россиянке Марии Бутиной, которую обвиняют в незаконной деятельности в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов, с 13 ноября на 6 декабря, следует из материалов суда.

"Постановляем, что все участники должны предстать на слушаниях перед судом 6 декабря в 11 утра", - говорится в документе.

Отмечается, что судебное заседание было перенесено по ходатайству стороны защиты после того, как адвокаты М.Бутиной попросили больше времени в связи с высокой сложностью рассматриваемого дела.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ М.Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, М.Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Сама М.Бутина вину не признает.

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