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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 11:11 13.03.2018 - 11:11

Париж. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста глобальной экономики на текущий и следующий годы, однако предупредила о потенциальных рисках торговых войн.

Оценка увеличения реального ВВП в 2018 году повышена до 3,9% с ожидавшихся ранее 3,7%, говорится в докладе организации. В 2019 году также ожидается рост на 3,9%, предыдущий прогноз предполагал увеличение на 3,6%.

Если прогнозы ОЭСР сбудутся, рост мирового ВВП станет рекордным с 2011 года.

Последует.

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