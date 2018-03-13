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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 11:36 13.03.2018 - 11:36

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Париж. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста глобальной экономики на текущий и следующий годы, однако предупредила о потенциальных рисках торговых войн.

Оценка увеличения реального ВВП в 2018 году повышена до 3,9% с ожидавшихся ранее 3,7%, говорится в докладе организации. В 2019 году также ожидается рост на 3,9%, предыдущий прогноз предполагал увеличение на 3,6%.

Если прогнозы ОЭСР сбудутся, рост мирового ВВП станет рекордным с 2011 года.

По итогам прошлого года глобальная экономика выросла на 3,7%.

"Прогноз отражает позитивный краткосрочный эффект от снижения налогов и увеличения госрасходов в США, а также ожидаемые меры налогово-бюджетного стимулирования в Германии, - говорится в обзоре ОЭСР. - Вместе с тем мы выделяем ряд рисков в финансовой сфере, а также риски, связанные с усилением протекционизма".

По мнению экспертов ОЭСР, усугубление торговых конфликтов может негативно сказаться на темпах экономического роста и рынке труда.

ОЭСР улучшила свои прогнозы относительно экономики США и теперь ожидает роста на 2,9% в 2018 и на 2,8% в 2019 году против ожидавшихся ранее 2,5% и 2,1%.

Прогнозы для еврозоны были улучшены на 0,2 процентного пункта, до 2,3% и 2,1% соответственно. В Германии ожидается замедление роста в текущем году до 2,4% с 2,5% в прошлом, в 2019 году темпы замедлятся до 2,2%. Прогноз темпов роста экономики Франции на 2018 год был повышен на 0,4 п.п., до 2,2%, на 2019 год - на 0,2 п.п., до 1,9%. Итальянская экономика вырастет на 1,5% и 1,3% соответственно, прогноз остался прежним.

Ожидания роста ВВП Японии в 2018 году были улучшены на 0,3 п.п., до 1,5%. Прогноз на 2019 год был улучшен незначительно, до 1,1%.

Канадская экономика, как ожидается, вырастет на 2,2% в текущем году и на 2% в следующем; ранее прогнозировался рост на 2,1% и 1,9%.

Экономика Великобритании вырастет на 1,3% в текущем году (+0,1 к ноябрьскому прогнозу) и на 1,1% в следующем (прогноз не изменился).

Оценка роста китайского ВВП в этом году была повышена с 6,7% до 6,8%, оценка на 2019 год оставлена неизменной - 6,4%. Тем временем прогноз для экономики Индии на 2018 год был улучшен с 7% до 7,2%, на 2019 год - с 7,4% до 7,5%. В Бразилии ожидается рост экономики на 2,2% в этом году и 2,4% в следующем, прогноз был улучшен на 0,3 п.п. и 0,1 п.п.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государства. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

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