Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 12:22 20.09.2018 - 12:22

Париж. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мировой экономики на текущий и следующий годы из-за высокой степени неопределенности и торговой напряженности.

Оценка увеличения реального ВВП в 2018 году ухудшена до 3,7% с ожидавшихся в мае 3,8%, говорится в докладе организации. В 2019 году ожидается рост также на 3,7% вместо предполагавшихся ранее 3,9%.

По итогам прошлого года мировая экономика прибавила 3,6%.

Рост мировой торговли замедлился в первой половине 2018 года, напряженность в торговых отношениях уже оказала отрицательное воздействие на доверие к экономике и планы капиталовложений, говорится в презентации ОЭСР. Дальнейшие ограничения в сфере торговли негативно скажутся на рабочих местах и расходах домохозяйств.

Подъем мировой экономики, вероятно, прошел пик, понижательные риски усиливаются, оценки на 2018-2019 годы заметно ниже докризисной нормы, отмечают эксперты организации.

Налогово-бюджетная и денежная кредитная политика наряду с ростом занятости поддерживает внутренний спрос во многих странах, однако ряд emerging markets сталкиваются с существенными проблемами из-за роста давления на финансовых рынках.

ОЭСР не стала менять свои прогнозы относительно роста экономики США в 2018 году, оставив их на уровне 2,9%, но в 2019 году ожидается ослабление до 2,7%, а не 2,8%, как считалось в мае.

Прогноз для еврозоны на 2018 и 2019 годы был ухудшен на 0,2 процентного пункта (п.п.), до 2% в текущем и 1,9% в следующем году.

Для Германии прогнозы были снижены с 2,1% до 1,9% в этом году и с 2,1% до 1,8% в следующем году. Оценка темпов роста экономики Франции на 2018 год уменьшена на 0,3 п.п., до 1,6%, на 2019 год - на 0,1 п.п., до 1,8%. Итальянская экономика, вероятно, вырастет на 1,2% и 1,1% соответственно, прогноз на текущий год ухудшен на 0,1 п.п. и подтвержден на следующий.

Экономика Великобритании вырастет на 1,3% в текущем году и на 1,2% в следующем, что означает минус 0,1 п.п. к майскому прогнозу в обоих случаях.

Ожидания роста ВВП Японии не изменились - 1,2% как в 2018, так и в 2019 году.

Оценка роста китайского ВВП в этом году сохранена на уровне 6,7%, в следующем - 6,4%. Российская экономика, вероятно, прибавит 1,8% в 2018 году и 1,5% в 2019 году, что также соответствует майским оценкам.

В Бразилии ожидается рост экономики на 1,2% в этом году и 2,5% в следующем против прогнозировавшихся ранее 2% и 2,8% соответственно.

В группе emerging markets, вопреки общему тренду, улучшены прогнозы для Индии и Саудовской Аравии. В Индии теперь ожидается подъем ВВП в 2018 году на 7,6% вместо майских 7,4%, в Саудовской Аравии - на 1,7% вместо 1,6%.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

ыъ вч де

Neuer Inhalt Horizontal Line