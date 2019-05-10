Этот контент был опубликован 10 мая 2019 г. 20:47

*** Глава Минфина США назвал переговоры конструктивными

Вашингтон. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Торговые переговоры между делегациями США и Китая завершились в пятницу без объявления о достижении соглашения, сообщает интернет-портал американской газеты The Hill.

"Это было конструктивное обсуждение между двумя сторонами, это все, что мы можем сказать", - приводит издание слова главы Минфина США Стивена Мнучина репортерам по окончании переговоров.

Позже журналисты заметили С.Мнучина и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера направляющимися в западное крыло Белого дома, отмечает The Hill.

Ранее в пятницу стало известно о вступлении в силу в США 10 мая повышения пошлин на товары китайского экспорта стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось.

1ар бм

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