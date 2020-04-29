*** 1 - 5 мая и 9 - 11 мая являются в Российской Федерации праздничными выходными днями. 6 - 8 мая объявлены нерабочими.
В связи с этим 1-5 мая и 9-11 мая лента международных новостей будет выходить в сокращенном объеме. С 6 по 8 мая сообщения на ленту будут выходить в обычном режиме.
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