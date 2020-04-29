Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 12:36

*** 1 - 5 мая и 9 - 11 мая являются в Российской Федерации праздничными выходными днями. 6 - 8 мая объявлены нерабочими.

В связи с этим 1-5 мая и 9-11 мая лента международных новостей будет выходить в сокращенном объеме. С 6 по 8 мая сообщения на ленту будут выходить в обычном режиме.

гг во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!