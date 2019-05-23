Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 16:20

Нью-Йорк. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы начали торги в четверг существенным снижением - в районе 1,5%.

Инвесторов продолжают беспокоить вопросы торговой войны между США и Китаем, а также замедление темпов глобального экономического роста, отмечает MarketWatch.

Так, индекс менеджеров закупок (PMI), который рассчитывает IHS Markit, указал на дальнейший спад в производственной отрасли еврозоны в мае. Предварительное значение индикатора составило 47,7 пункта против 47,8 пункта в прошлом месяце, хотя эксперты прогнозировали рост до 48,1 пункта.

По данным СМИ, Вашингтон может пополнить "черный список" компаний, которым запрещено закупать товары и услуги в США, новыми китайскими фирмами. В ответ представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что "если США хотят продолжать разговаривать, им следует продемонстрировать искренность и исправить свои ошибочные действия". По его словам, переговоры могут быть продолжены только на основе равенства и уважения.

"Перспектива скорого выхода из нынешней напряженности между США и Китаем продолжает отодвигаться, и поэтому обеспокоенность последних дней рискует превратиться в полномасштабный выход из тех секторов, которые, вероятно, будут сильнее всего страдать от дальнейшего обострения", - полагает главный рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

Котировки акций Alphabet Inc., холдинговой компании Google, и Microsoft Corp. снижаются в начале сессии соответственно на 0,8% и на 1,4%.

Под давлением остаются бумаги Apple Inc., которые подешевели на 2,1%. Днем ранее эксперты Goldman Sachs заявили, что прибыль Apple в расчете на акцию может снизиться на 29%, если власти Китая примут решение запретить продажу ее продукции в ответ на действия США.

Бумаги Best Buy Co. в ходе основной сессии теряют 4,5%, хотя на электронных торгах они дорожали. Крупнейшая в мире сеть магазинов потребительской электроники увеличила чистую прибыль в первом квартале 2020 финансового года, закончившемся 4 мая, более чем на четверть (лучше ожиданий рынка) и подтвердила годовой прогноз.

Падение цен на нефть вызвало аналогичную динамику стоимости нефтепроизводителей и представителей смежных отраслей, включая Hess Corp. (-7,2%), Diamondback Energy Inc. (-5,8%), Halliburton Co. (-4,9%), Exxon Mobil Corp. (-2,4%), Chevron Corp. (-2,5%).

Котировки акций Kontoor Brands падают на 4,9% в ходе дебютных торгов. Накануне VF Corp., владеющая несколькими известными брендами одежды, завершила выделение подразделения, выпускающего джинсовые изделия, в отдельную компанию, получившую название Kontoor Brands. Бумаги VF в четверг дорожают на 0,8%.

В то же время цена акций L Brands Inc., в том числе владеющей сетью магазинов нижнего белья Victoria's Secret, подскочили более чем на 12%. Розничная компания получила неожиданную прибыль в первом финансовом квартале, который завершился 4 мая, и улучшила прогноз на год.

Котировки акций производителя косметики Avon Products Inc., работающего в сфере прямых продаж, взлетели на 9%. Бразильская Natura Cosmeticos SA договорилась о покупке американской компании примерно за $2 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 МСК снизился на 1,54% и составлял 25380,14 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени уменьшился на 1,36% - до 2817,38 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка опустилось на 1,51%, составив 7633,65 пункта.

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