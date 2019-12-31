Этот контент был опубликован 31 декабря 2019 г. 6:23

Нью-Йорк. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы в понедельник продемонстрировали максимальное падение за последние четыре недели на фоне фиксации прибыли после существенного роста в последнее время.

При этом активность торговли в это время года традиционно низкая, отмечает MarketWatch.

С начала текущего года Dow Jones Industrial Average вырос на 22%, Standard & Poor's 500 - на 28,5%, а Nasdaq Composite подскочил почти на 36%.

"Рынку требуется некоторое время, чтобы перевести дыхание, - полагает старший портфельный управляющий People's United Advisors Джон Конлон. - Мы устанавливали рекорды по итогам нескольких дней, и, похоже, пришло время заново обдумать происходящее".

Министерство торговли США в понедельник сообщило, что дефицит торговли товарами в ноябре упал до минимума за 27 месяцев. Отрицательно сальдо составило $63,2 млрд по сравнению с $66,8 млрд в октябре. При этом аналитики ожидали повышения до $68,7 млрд.

Между тем индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в ноябре увеличился на 1,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риэлторов (NAR). В годовом выражении показатель подскочил на 7,4%.

Кроме того, чикагский индекс менеджеров закупок (PMI) в производственной сфере в текущем месяце поднялся до 48,9 пункта с 46,3 пункта в ноябре. Значение показателя выше 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности, ниже - об ослаблении.

Среди 30 компаний, акции которых входят в расчет Dow Jones, в понедельник выросла стоимость только Apple (+0,6%). Лидерами снижения котировок выступили бумаги IBM (-1,8%), Walt Disney (-1,4%), Procter & Gamble (-1,3%).

Капитализация Facebook сократилась за день на 1,8%. Основатель и один из руководителей Salesforce.com Марк Бениофф резко раскритиковал Facebook в интервью CNN в минувшие выходные, сказав, что компания является виновником "кризиса доверия" в обществе.

Между тем бумаги Avis Budget Group подорожали на 0,9%. Компания, предоставляющая в аренду автомобили, сообщила о назначении временно исполняющим обязанности CEO Джо Ферраро, который сейчас возглавляет бизнес Avis в Северной и Южной Америке.

Цена акций китайского производителя электромобилей Nio на торгах в Нью-Йорке подскочила почти на 54%, поскольку ее квартальные показатели оказались лучше ожиданий экспертов, опрошенных FactSet. Чистый убыток компании в июле-сентябре сократился до 2,52 млрд юаней ($352,8 млн) с 9,76 млрд юаней за тот же период годом ранее. Скорректированный убыток составил 2,38 юаня в расчете на акцию при среднем прогнозе в 2,53 юаня. Выручка выросла на 25% - до 1,84 млрд юаней, при этом ожидания аналитиков находились на уровне 1,7 млрд юаней.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 183,12 пункта (0,64%) - до 28462,14 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 18,73 пункта (0,58%), составив 3221,29 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 60,62 пункта (0,67%) - до 8945,99 пункта.

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