Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 6:37

Нью-Йорк. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы в пятницу сильно упали, в том числе из-за новости о введении режима чрезвычайной ситуации в стране с воскресенья из-за распространения коронавируса.

ЧС предполагает временный запрет на въезд в Штаты иностранных граждан, которые могут представлять риски в плане передачи вируса, заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар. В частности, это касается людей, которые побывали на территории Китая в течение последних двух недель.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Потери Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 в последний рабочий день прошлой недели стали максимальными с августа, отмечает MarketWatch. При этом индексы растеряли весь прирост, достигнутый с начала текущего года. Теперь снижение Dow Jones в 2020 году составляет 1%, S&P 500 - почти 0,2%.

Эпидемия может сократить подъем ВВП США на 0,4 процентного пункта в первом квартале из-за падения числа китайских туристов и уменьшения экспорта в азиатские государства, полагают аналитики Goldman Sachs Group Inc.

Опубликованные в пятницу министерством торговли данные указали на то, что рост расходов американцев в декабре был минимальным за 3 года.

Доходы населения США выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%. Аналитики в среднем ожидали подъема обоих показателей на 0,3%.

Между тем индекс изменения потребительских цен (индекс PCE) в декабре увеличился на 0,3% в помесячном сравнении - это самые значительные темпы роста с апреля.

Индекс потребительского доверия в США в январе увеличился до максимальной отметки за восемь месяцев - 99,8 пункта по сравнению с декабрьскими 99,3 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индикатора составляло 99,1 пункта, и эксперты в среднем не ожидали его пересмотра.

Котировки акций Delta Air Lines и American Airlines упали в пятницу соответственно на 2,4% и 3,2% после того, как авиакомпании вынуждены были отменить перелеты в Китай.

Бумаги Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 4,1% и на 3,8%. Финансовые показатели двух крупнейших нефтепроизводителей страны разочаровали инвесторов.

Apple Inc. потерял за день 4,3% стоимости, что стало максимальным падением, по крайней мере, за пять месяцев. Это обусловлено тем, что бизнес технологического гиганта в значительной степени зависит от Китая.

Капитализация Caterpillar Inc. сократилась на 3%. Прибыль производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности в четвертом квартале превзошла прогнозы, однако выручка и прогноз на 2020 год оказались хуже, чем ожидалось.

Цена акций Electronic Arts Inc. снизилась на 3,3%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире увеличил чистую прибыль и выручку в октябре-декабре, однако прогноз выручки на текущий квартал не оправдал ожиданий экспертов.

В то же время котировки бумаг Amazon.com взлетели на 7,4%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер получил рекордную выручку в четвертом квартале благодаря высоким продажам в праздничный период.

Рыночная стоимость International Business Machines Corp. выросла на 5,1%. Совет директоров крупнейшего мирового поставщика компьютерных услуг назначил новым руководителем компании Арвинда Кришну, главу подразделения облачных технологий. Он сменит Джинни Рометти, которая являлась CEO, президентом и председателем совета директоров IBM с 2012 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу упал на 603,41 пункта (2,09%) - до 28256,03 пункта.

Standard & Poor's 500 за день уменьшился на 58,14 пункта (1,77%), составив 3225,52 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов снизилось на 148 пунктов (1,59%) - до 9150,94 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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