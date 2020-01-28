Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 7:07

Нью-Йорк. 28 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы продемонстрировали в понедельник существенное снижение из-за усиления обеспокоенности инвесторов относительно распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая.

Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 потеряли за день 1,6%, что стало максимальным падением со 2 октября, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Nasdaq Composite рухнул на самую значительную величину с 23 августа - на 1,9%.

При этом снижение Dow Jones длилось уже пятую сессию подряд, чего не происходило с августа.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухане началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

Тем не менее, некоторые аналитики полагают, что "уханьская пневмония" стала дополнительным фактором для инвесторов, которые хотели выйти из акций после их сильного роста в 2019 году, отмечает MarketWatch.

"Нам говорят, что распродажа на рынке из-за коронавируса. Я думаю, что в этом есть что-то большее, - полагает главный рыночный аналитик SlateStone Wealth Роберт Павлик. - Я думаю, что люди ищут причину для фиксации прибыли".

"Если не брать во внимание человеческие трагедии, с холодной точки зрения рынков, коронавирус может привести к выводу средств из акций, которые быстро дорожали в последние месяцы", - отмечает глава отдела исследований London Capital Group Джаспер Лоулер.

Управляющий директор по торговле акциями Wedbush Securities Саак Мануэлян отмечает, что выход из рискованных активов идет по всему миру. Однако он также считает, что инвесторы сосредоточатся на корпоративных прибылях, так как сезон отчетностей за четвертый квартал входит в активную фазу. Так, в течение этой недели опубликуют свои финансовые показатели почти половина из 30 компаний, акции которых входят в расчет Dow Jones.

Продажи новых домов в США в декабре сократились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 694 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в понедельник. Показатель оказался минимальным за пять месяцев. Это стало неожиданностью для большинства аналитиков, которые ожидали роста реализации новостроек.

В понедельник снизились котировки акций таких крупных компаний, как Apple (-2,9%), Microsoft (-1,7%), Facebook (-1,4%) и Amazon.com (-1,8%).

Стоимость оператора казино Wynn Resort рухнула на 8,1%, Tesla - на 1,2%.

В число лидеров падения вошли американские депозитарные расписки (ADR) китайских компаний, включая интернет-гигантов Alibaba (-3,9%), Baidu (-2,9%) и JD.com (-4,8%). Цена ADR китайского разработчика электромобилей NIO рухнула почти на 14%.

Среди 30 компаний, которые входят в расчет Dow Jones Industrial Average, наиболее существенно подорожали акции Walmart (+1,3%), Pfizer (+0,85%) и Procter & Gamble (+0,4%).

Производитель алюминиевой продукции Arconic Inc. получил в четвертом квартале финансовые показатели хуже прогнозов. Он также объявил, что планирует завершить разделение своего бизнеса на две отдельных компании 1 апреля текущего года. Акции Arconic подскочили в цене на 5,4%.

Бумаги D.R.Horton Inc. подорожали на 2%. Одна из крупнейших строительных компаний США в сфере жилой недвижимости в октябре-декабре увеличила чистую прибыль в 1,5 раза, что превзошло ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 453,93 пункта (1,57%) - до 28535,8 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 51,84 пункта (1,57%), составив 3243,63 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов упало на 175,6 пункта (1,89%) - до 9139,31 пункта.

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