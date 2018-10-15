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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 7:55 15.10.2018 - 07:55

Токио. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в первый день недели возобновили падение после пятничного подъема.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка опустился на 1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:00 МСК снизились соответственно на 1,49% и 1,1%. Негативное давление на рынок оказывает, в частности, укрепление курса иены.

Дешевеют акции банков, включая Mitsubishi UFJ - на 1,8% и Mizuho Financial - на 1,5%.

Крупнейшая в Азии компания розничной торговли Fast Retailing, владеющая брендом Uniqlo, демонстрирует падение котировок бумаг на 4,6%, производитель электроники Sharp - на 2,4%.

Цена акций SoftBank Group рухнула на 7,8%, поскольку слишком тесные связи телекоммуникационной компании в сфере инвестиций с Саудовской Аравией беспокоят инвесторов. В выходные президент США Дональд Трамп заявил, что готов жестко наказать Саудовскую Аравию в случае установления ее вины в убийстве сотрудничавшего с The Washington Post оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:05 МСК потерял 0,76%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 1,15%.

Бумаги Chongqing Changan Automobile подешевели на 6,6%, до минимума за шесть лет, из-за негативных прогнозов автопроизводителя.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга снизился на 3,1%, девелопера Country Garden Holdings - на 4,9%.

Кроме того, дешевеют акции представителей финансового сектора, включая страховщиков AIA (-0,7%) и China Life Insurance (-1,4%), а также Bank of Communications (-1,6%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:20 МСК уменьшилось на 0,71%.

Цена акций Kia Motors упала более чем на 7%, поскольку аналитики ожидают, что прибыль автопроизводителя в третьем квартале окажется ниже прогноза.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 1%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов в понедельник снизился на 0,99%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. уменьшилась на 1,5% и 0,7% соответственно.

Кроме того, опустилась цена крупнейших австралийских банков Commonwealth Bank of Australia - на 2,1% и Australia & New Zealand Banking - на 1,9%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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