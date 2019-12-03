Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 6:35

Нью-Йорк. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снизились в понедельник, при этом падение стало максимальным с 8 октября.

Инвесторы продолжают следить за новостями, касающимися торговых переговоров США и Китая, и оценивают последние экономические данные.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре снизился до 48,1 пункта по сравнению с 48,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения до 49,2 пункта, сообщает MarketWatch.

Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует об ухудшении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте. Показатель находится ниже этой ключевой отметки уже четыре месяца подряд.

Подындекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в прошлом месяце рухнул до 47,2 пункта (повторив исторический минимум, который был зафиксирован в августе) по сравнению с 49,1 пункта в октябре. Индикатор занятости опустился до 46,6 пункта с 47,7 пункта.

Также в понедельник Федеральная служба госстатистики сообщила, что объем расходов на строительство в США в октябре сократился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. В сентябре, согласно пересмотренным данным, показатель снизился на 0,3%, а не увеличился на 0,5%, как было объявлено ранее.

"Отчет ISM не был обнадеживающим, особенно если взглянуть на компонент новых заказов, - полагает Шон Круз из TD Ameritrade. - Строительство также вошло в минус. Это оказывает давление на другие данные, ожидаемые на этой неделе, такие как количество рабочих мест. Потребительские настроения станут еще одним важным моментом".

В пятницу министерство труда США обнародует данные о безработице в ноябре, а Мичиганский университет - значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике за декабрь.

Давление на рынки в понедельник оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон возвращает заградительные пошлины на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии. Он высказал недовольство обесцениванием национальной валюты в этих странах, что делает их поставки в США более конкурентоспособными.

Также Трамп призвал Федеральную резервную систему принять меры с тем, чтобы другие страны больше не могли пользоваться преимуществом сильного доллара, занижая курсы своих валют.

Котировки акций Intel снизились по итогам торгов на 0,7%, Caterpillar - на 1,2%. Обе компании получают значительную долю выручки в Китае и больше других страдают от американо-китайского торгового конфликта.

Бумаги банка Wells Fargo & Co. подешевели на 1,5% после того, как аналитики Raymond James ухудшили рекомендации для них до "ниже рынка" с "на уровне рынка".

Цена акций производителя стримингового оборудования Roku Inc упала на 15,2% после снижения их рейтинга аналитиками Morgan Stanley.

В то же время на 10% поднялась рыночная стоимость McDermott International Inc. и на 3% Hostess Brands.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 268,37 пункта (0,96%) - до 27783,04 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 27,11 пункта (0,86%), составив 3113,87 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 97,48 пункта (1,12%) - до 8567,99 пункта.

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