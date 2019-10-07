Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 16:07

Нью-Йорк. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы в начале торгов в понедельник снижаются более чем на 0,4%.

Трейдеры ждут очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем, которые намечены на конец недели. Кроме того, в понедельник вечером глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит на конференции в Солт-Лейк-Сити.

"В сфере макроэкономики в центре внимания будет публикация протокола заседания ФРС и данных по потребительским настроениям в американской экономике. В корпоративном секторе накануне сезона отчетности, который стартует в середине месяца, можно ожидать только отдельные сообщения компаний", - отмечает руководитель аналитического департамента Julius Baer Кристиан Гаттикер.

Прогнозы относительно прибылей американских компаний в третьем квартале ухудшаются, что угрожает еще сильнее подорвать рынок акций, для которого начало текущего квартала уже стало наихудшим с 2016 года, сообщает The Wall Street Journal. Предстоящий сезон отчетности станет еще одним испытанием для акций после того, как последние статданные усугубили опасения относительно замедления темпов роста промышленности как во всем мире, так и в США.

Обеспокоенность состоянием экономики вызвала снижение индекса Standard & Poor's 500 на 0,8% в октябре, что является самым плохим началом квартала с января 2016 года.

Консенсус-прогноз предполагает падение прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, примерно на 4% по итогам прошедшего квартала. Это может стать самым сильным снижением с 2016 года.

Тем не менее, аналитики Goldman Sachs говорят о том, что окончания сохраняющегося десятилетие повышательного тренда на фондовом рынке США ожидать пока рано, поскольку акции по-прежнему дают хороший доход инвесторам. Даже с учетом низких темпов повышения корпоративной прибыли, дивиденды и обратный выкуп акций должны обеспечить достаточно привлекательный доход, полагают они.

Среди компаний из Dow Jones Industrial Average в число лидеров снижения котировок в понедельник входят платежная система Visa (-1%), химическая Dow Inc. (-0,7%) и нефтяная Exxon Mobil (-0,55%).

Акции General Electric Co. дешевеют на 0,1% в начале торгов после того, как компания заявила о заморозке пенсионных отчислений для примерно 20 тыс. своих сотрудников.

Котировки бумаг General Motors Co. снижаются на 1%. Автомобилестроительный концерн и представители Профсоюза работников автомобильной отрасли США (UAW) вновь не сумели прийти к согласию в отношении пересмотра трудового соглашения для работников заводов компании.

Цена бумаг Sequential Brands Group Inc. падает на 9%. Главный исполнительный директор производителя одежды Каррен Мюррей объявила о намерении уйти в отставку. Также компания заявила о том, что рассматривает различные варианты стратегий, включая продажу ряда принадлежащих ей брендов или выкуп собственных акций.

Стоимость Simply Good Foods Co. снижается на 3%, хотя производитель снэков сообщил, что выручка в текущем фингоду будет выше прежнего прогноза.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:02 мск снизился на 0,41% и составлял 26464,5 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени опустился на 0,47% - до 2938,14 пункта.

Nasdaq Composite с открытия рынка уменьшилось на 0,42%, составив 7949,31 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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