Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 10:33

*** Это ответ на субботний пуск индийской ракеты Agni II - СМИ

Лондон. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Пакистан в понедельник провел успешное испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия Shaheen I, способной нести ядерный боезаряд, сообщило Командование стратегических сил страны.

Двухступенчатая 12-метровая ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной головной частью весом до тонны. Дальность Shaheen I составляет 750 км.

"Пуск был проведен для проверки оперативной готовности Командования стратегических сил армии", - отмечается в сообщении.

В мае текущего года пакистанские военные провели успешный учебно-тренировочный запуск баллистической ракеты среднего радиуса действия Shaheen-II. Согласно открытым источникам, ее дальность составляет 1,5-2 тыс. км.

В 2015 году Пакистан провел испытание ракеты Shaheen-III, которая имеет дальность действия 2750 км.

Пакистанские СМИ полагают, что нынешнее испытание проведено в ответ на пуск индийской баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni II, способной нести ядерный боезаряд, который был осуществлен в минувшую субботу. Ракета была запущена на дальность в 2 тыс. километров с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса. По имеющимся данным, Agni II с высокой точностью поразила учебную цель.

1нв ки

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