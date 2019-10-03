Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 10:55

Дели. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Пакистана совместно с движением "Талибан" (запрещено в РФ) заявили о необходимости скорейшего возобновления мирных переговоров между талибами и США, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

"Обе стороны согласны, что необходимо как можно скорее возобновить переговоры", - говорится в заявлении МИД Пакистана после встречи его главы Шаха Мехмуда Куреши с делегацией талибов.

Ранее высокопоставленная делегация талибов во главе с заместителем лидера "Талибана" по политическим вопросам и главным переговорщиком талибов муллой Абдулом Гани Барадаром встретилась в Исламабаде с Шахом Мехмудом Куреши.

Затем делегация направилась на встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. С ним талибы планировали обсудить политические вопросы, в частности, ситуацию с беженцами из Афганистана.

Одновременно в Исламабаде находится и спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. По данным пакистанских СМИ, в Исламабаде Халилзад проводит встречи с военным и гражданским руководством страны.

Неизвестно, встретятся ли талибы с Халилзадом.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан ранее в сентябре заявлял, что президент США Дональд Трамп должен возобновить диалог с афганским движением "Талибан", так как кризис в Афганистане можно решить только при помощи дипломатии.

Визит в Пакистан талибы решили нанести менее чем через месяц после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что переговоры между талибами и Вашингтоном "мертвы".

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