Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 10:28

Лондон. 23 января. ИНТЕРФАКС - Пакистанские вооруженные силы в четверг провели успешное испытание баллистической ракеты ближнего радиуса действия Hatf 3 (Ghaznavi), сообщило Командование стратегических сил.

Ракета, способная нести как обычную, так и ядерную боеголовку, имеет дальность действия 290 км.

Испытание было проведено вслед за пуском в Индии баллистической ракеты K-4 для подводной лодки с дальностью 3,5 тыс. км, который был осуществлен в минувшее воскресенье с подводной платформы в Бенгальском заливе.

Как отмечают местные СМИ, учебный пуск пакистанской ракеты проведен на фоне сохраняющейся напряженности между Исламабадом и Дели в связи принятым решением правительства Индии об отмене специального статуса штата Джамму и Кашмир, населенного преимущественно мусульманами, а также участившимися столкновениями между пакистанскими и индийскими военными на Линии контроля в Кашмире.

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