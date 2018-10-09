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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 9:40 09.10.2018 - 09:40

Исламабад. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Новое правительство Пакистана приняло решение обратиться в Международный валютный фонд (МВФ) за финансовой помощью в 13-й раз с конца 1980-х годов, чтобы остановить распространение экономического кризиса.

Как сообщают пакистанские телеканалы, решение было принято премьер-министром Имраном Ханом. Ранее глава пакистанского правительства выступал против таких мер.

Министр финансов Пакистана Асад Умар объявил, что переговоры с МВФ начнутся немедленно. "Сегодня было принято решение о том, что нам следует начать переговоры с МВФ о программе стабилизации и восстановления, с тем чтобы мы взяли под контроль текущую сложную экономическую ситуацию", - сказал он в телеобращении в понедельник.

Объемы потенциальной кредитной линии пока не озвучивались, но источники The Wall Street Journal оценивают потребности Пакистана как минимум в $9 млрд. А источники Financial Times говорят о сумме от $10 млрд до $12 млрд, что будет означать крупнейший кредит в истории страны.

Как пишет WSJ, до этого пакистанское правительство, сформированное всего семь недель назад, пыталось получить финансовую помощь у союзников, в том числе стран Персидского залива, и пакистанской диаспоры. Однако переговоры не увенчались успехом, и неопределенность привела к паническим настроениям на финансовых рынках.

За последние шесть сессий пакистанский фондовый индекс KSE-100 потерял 8%, опустившись до минимума более чем за два года. Однако во вторник индикатор прибавил 3%, а долларовые евробонды с погашением в 2027 году продемонстрировали самый активный подъем цены с июля. Вместе с тем пакистанская рупия упала на 4,6% к доллару.

Сначала Исламабад проведет консультации с ведущими экономистами, затем направит официальный запрос в МВФ. После этого глава пакистанского Минфина обсудит ситуацию с представителями фонда на ежегодном мероприятии МВФ и Всемирного банка, которое проходит на Бали на этой неделе.

По оценкам Центрального банка и Минфина Пакистана, для обслуживания внешнего долга в 2018-2019 годах стране требуется $11,7 млрд. При этом валютные резервы Пакистана сократились до менее чем $9 млрд, этой суммы не хватает даже для того, чтобы обеспечить бесперебойный импорт в страну в течение двух месяцев при сохранении текущих объемов.

Предыдущий раз Пакистан обращался в МВФ в 2013 году, тогда он получил кредитную линию на $5,3 млрд.

В последнее время Пакистан прибегал к поддержке со стороны Китая: в прошлом фингоду Исламабад получил от китайских коммерческих банков кредиты на $5 млрд. Однако США, например, считают, что именно связи с Китаем и инфраструктурная программа на $62 млрд стали одной из причин пакистанского кризиса.

В июле госсекретарь США Майкл Помпео предупреждал, что Вашингтон будет против предоставления кредита МВФ Пакистану, поскольку считает, что эти деньги "пойдут на выплаты китайским кредиторам или самому Китаю".

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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