Лондон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Палата общин британского парламента в среду приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС, сообщает телеканал Sky news.

"За" инициативу проголосовали 327 депутатов, а против - 299.

Таким образом, напоминает Sky news, теперь законопроект направляется на рассмотрение Палаты лордов.

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