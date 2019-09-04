Лондон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Палата общин британского парламента в среду приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС, сообщает телеканал Sky news.
"За" инициативу проголосовали 327 депутатов, а против - 299.
Таким образом, напоминает Sky news, теперь законопроект направляется на рассмотрение Палаты лордов.
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