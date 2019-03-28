Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 18:22

Лондон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Депутаты британской палаты общин проголосуют в пятницу по юридически обязывающей части сделки по Brexit, заключенной Лондоном с Брюсселем, сообщил в четверг спикер палаты Джон Беркоу.

"Предыдущая инициатива о голосовании охватывала как соглашение о выходе (юридически обязывающее - ИФ), так и политическую декларацию. Нынешняя инициатива затрагивает первое, но не второе", - пояснил он, выступая в парламенте.

По словам Дж.Беркоу, запрос правительства о голосовании соответствует его требованиям, поэтому он дает согласие на его проведение.

Ранее Дж.Беркоу заявлял, что он не позволит вынести на голосование по Brexit сделку с ЕС в текущем виде после того, как она дважды не смогла получить поддержку депутатов. В предыдущие разы на голосование выносились обе части сделки.

26-страничная декларация о будущих отношениях Великобритании и ЕС вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые были согласованы на саммите ЕС 25 ноября.

Политическая декларация является не носящим юридически обязательный характер документом, в котором обозначены планы отношений ЕС и Великобритании после Brexit.

Соглашение о выходе Великобритании из ЕС является юридически обязывающим документом, в котором обозначены условия выхода Великобритании из ЕС. В том числе туда внесено положение о "страховочном плане" по ирландской границе, которое вызвало значительное недовольство среди британских депутатов.

На прошлой неделе ЕС согласовал решение, согласно которому сроки Brexit могут быть продлены до 22 мая, если британский парламент утвердит именно соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Вторая часть сделки в решении ЕС не упоминается.

В среду СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала членам Консервативной партии, что она уйдет со своего поста, в случае, если они поддержат ее сделку с Брюсселем. После этого некоторые из депутатов-консерваторов согласились поддержать сделку, сообщали СМИ.

Изначально, в соответствии с Лиссабонским договором, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако участники саммита ЕС 21 марта года решили перенести эту дату. Теперь, если соглашение по выходу Великобритании из ЕС будет одобрено, то Brexit состоится 22 мая. Если соглашение не получит одобрения парламента, то сроки Brexit переносятся на 12 апреля, а британское правительство до этой даты должно представить Брюсселю план своих действий.

Два предыдущих голосования по Brexit в британском парламенте провалились. Январское голосование стало самым большим поражением в истории для британского правительства: тогда сделку поддержали 202 члена палаты общин, 432 депутата ее отвергли. Второе голосование по Brexit прошло 12 марта, тогда за сделку проголосовали 242 депутата, против - 391.

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