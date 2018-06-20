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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 18:15 20.06.2018 - 18:15

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан в среду заявил, что в нижней палате Конгресса 21 июня пройдет голосование по законопроекту, запрещающему разделять семьи мигрантов на границе, сообщает газета "Хилл".

"Администрация хочет, чтобы конгресс действовал, и мы действуем. Завтра Палата представителей проголосует по законопроекту о сохранении семей", - заявил он на пресс-конференции.

"В соответствии с законопроектом, когда люди предстают перед судом по обвинению в незаконном пересечении границы, они будут содержаться под стражей целыми семьями", - добавил П.Райан.

Власти США неоднократно сталкивались с критикой в связи с практикой разделения семей при задержании тех, кого подозревают в незаконном пересечении государственной границе. Зачастую детей содержат отдельно от их родителей.

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