Вашингтон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Члены палаты представителей конгресса США в четверг одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.

За утверждение резолюции проголосовали 232 конгрессмена, "против" высказались 196 человек.

"Резолюция принята", - заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Резолюция устанавливает процедуры открытых слушаний в комитете по разведке и обнародования свидетельских показаний.

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