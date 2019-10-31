Вашингтон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Члены палаты представителей конгресса США в четверг одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.
За утверждение резолюции проголосовали 232 конгрессмена, "против" высказались 196 человек.
"Резолюция принята", - заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
Резолюция устанавливает процедуры открытых слушаний в комитете по разведке и обнародования свидетельских показаний.
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