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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 19:14 28.06.2018 - 19:14

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Палата представителей США в четверг приняла резолюцию, которая поддерживает требование к министерству юстиции США предоставить документы, запрашиваемые комитетами конгресса, передает в четверг агентство "Блумберг".

Речь идет о документах по расследованию якобы вмешательства России в выборы в США и предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

За принятие резолюции проголосовали 226 конгрессменов, против - 183. Авторами документа выступили республиканцы Марк Мидоуз и Джим Джордан.

Передача документов должна состояться к 6 июля, однако, отмечает агентство, неясно, каковы будут последствия, если минюст не успеет передать документы в срок. Издание "Хилл" пишет, что принятая резолюция не подлежит исполнению в принудительном порядке.

Как отмечает телеканал Си-эн-эн заместитель генпрокурора США Род Розенстайн и директор ФБР Кристофер Рэй заявили, что они будут выполнять "законные требования конгресса".

Республиканцы несколько месяцев боролись за получение доступа к этим документам, отмечают американские СМИ. В частности, отмечает издание "Хилл", республиканцы хотят получить документы, касающиеся наблюдения ФБР за бывшим советником предвыборного штаба Д.Трампа Картером Пейджем, а также работе тайного осведомителя в первые дни "российского расследования".

Демократы, как пишут СМИ, заявляют, что резолюция направлена на то, чтобы создать почву для увольнения Р.Розенстайна и помешать расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера.

Министерство юстиции США отметило, что оно уже предоставило по запросу республиканцев несколько тысяч документов, а также обустроило место, в котором работники конгресса могут ознакомиться с неотредактированными документами, пока Минюст выполняет запрос конгрессменов.

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