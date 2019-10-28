Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 21:20

Вашингтон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Демократы Палаты представителей США инициируют в этот четверг голосование по резолюции, цель которой - усилить легитимность расследования для начала процесса импичмента президента Дональда Трампа, сообщает в понедельник издание The Hill.

Отмечается, что речь идет о первом официальном голосовании, связанном с процессом импичмента.

The Hill напоминает, что ранее демократы уверяли в отсутствии необходимости общего голосования в Палате представителей по вопросу этого расследования, несмотря на такие призывы от Белого дома и от Республиканской партии. В итоге глава комитета по регламенту Палаты представителей Джим Макговерн заявил, что вынесет на рассмотрение соответствующую резолюцию.

"Пока комитет продолжает собирать доказательства и готовится обнародовать свои изыскания, я представлю резолюцию, которая гарантирует транспарентность и укажет ясный путь вперед", - цитирует The Hill выдержки из заявления конгрессмена.

"Это правильно, это нужно сделать и для этого учреждения (Палаты представителей - ИФ), и для американского народа", - добавил он.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

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