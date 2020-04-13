Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Палата представителей США отменила заседания, намеченные на апрель, следует из расписания, опубликованного на сайте лидера демократического большинства Стени Хойера.

Согласно ему, все голосования, запланированные на апрель, отменены. Первый день заседания Палаты представителей в соответствии с расписанием - 12 мая.

В специальном уведомлении законодателям отмечается, что в случае острой необходимости принятия законов им будет направлено специальное уведомление, чтобы они успели прибыть в Вашингтон.

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