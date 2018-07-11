Палата представителей США одобрила резолюцию в поддержку НАТО на фоне критики Трампа в адрес членов альянса
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Вашингтон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Палата представителей конгресса США единогласно одобрила резолюцию, выражающую поддержку НАТО, сообщает в среду издание "Хилл".
В резолюции Североатлантический альянс называют "самым важным и критичным звеном в сфере безопасности между Соединенными Штатами и Европой".
Ранее во вторник аналогичную резолюцию одобрил сенат, в поддержку выступили 97 сенаторов, против - 2 сенатора.
Также, отмечает издание, в резолюции говорится, что палата представителей "поддерживает сохранение санкций Соединенных Штатов, введенных против России".
Помимо этого в резолюции говорится о необходимости для США "сохранять и увеличивать политическую, экономическую поддержку стран Центральной и Восточной Европы".
Президент США Дональд Трамп находится в Брюсселе на саммите НАТО. Перед саммитом Д.Трамп вновь напомнил о том, что он недоволен недостаточными расходами ряда членов НАТО на оборону. Позднее на саммите, как сообщают СМИ, он предложил увеличить цель по оборонным расходам для стран НАТО с 2% ВВП до 4% ВВП.
Также Д.Трамп на саммите раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.
"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - сказал Д.Трамп в среду во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса.
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Интерфакс