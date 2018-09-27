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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 9:02 27.09.2018 - 09:02

Вашингтон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Палата представителей США одобрила законодательную инициативу, которая позволит предоставить $1,7 млрд для помощи жителям штатов Северная и Южная Каролина, пострадавшим от урагана "Флоренс", сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

В конгрессе считают, отмечает агентство, что эти деньги станут только частью той суммы, которая понадобиться, чтобы помочь пострадавшим от урагана американцам.

Спустя 12 дней после того, как ураган добрался до побережья, в районе, на который он обрушился, все еще наблюдаются наводнения. Больше всего пострадали территории вблизи разлившихся рек Ваккамо и Пи Ди.

Число погибших в результате урагана достигло 47 человек: 36 человек в Северной Каролине, девять в Южной Каролине и двое в штате Вирджиния.

Эксперты исследовательской компании CoreLogic подсчитали, что ущерб, нанесенный экономике США ураганом "Флоренс", вероятно, составил от $19 млрд до $28,5 млрд.

Ураган обрушился на восточное побережье США в середине сентября. Он привел к сильным ливням, вызвавшим наводнения. Сильнее всего пострадали штаты - Северная и Южная Каролина.

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