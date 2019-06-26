Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 4:52

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила законопроект, предусматривающий выделение $4,5 млрд для решения проблемы миграции вдоль границы США и Мексики.

Как следует из итогов голосования, законопроект поддержали 230 членов Палаты представителей, в основном демократы, 195 высказались против.

Однако будущее данной инициативы неопределенно.

Сенат, где большинство составляют республиканцы, работает над своей собственной версией законопроекта. В то же время президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на законопроект.

Законопроект, в частности, предполагает установление жестких стандартов для центров содержания нелегальных иммигрантов.

"Наш законопроект - это голосование против жестокого отношения к детям этой администрации. Этот законопроект не финансирует провальную политику администрации в отношении массовых задержаний. Вместо этого он финансирует эффективные гуманные альтернативы задержанию, которые имеют доказанный успех", - сказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси перед голосованием.

Ранее возмущение в обществе вызвали условия в центре содержания мигрантов в Техасе, где более 300 детей находились в течение нескольких недель в ужасных условиях без достаточного питания и воды.

На фоне скандала вокруг плохого обращения с задержанными мигрантами-детьми исполняющий обязанности главы Таможенно-пограничной службы США (CBP) Джон Сандерс объявил о своей отставке.

1вз ад

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