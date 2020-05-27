Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 0:45

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Палата представителей США в среду подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который вводит санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

"Сегодня мы отправляем послание, что мы стоим на стороне уйгуров, боремся за угнетенных и не забудем этого", - цитирует The Hill члена Палаты представителей демократа Брэда Шермана.

Законопроект был внесен сенатором Марко Рубио. В начале месяца он был принят единогласно верхней палатой Конгресса США. Теперь, после голосования в Палате представителей, он отправляется на подпись президенту США Дональду Трампу.

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