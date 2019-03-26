Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 2:42

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Палата представителей США приняла законопроект об энергетической безопасности и диверсификации источников поставок энергоресурсов для стран Центральной и Восточной Европы для избавления их от российского влияния.

Согласно результатам голосования, опубликованным на сайте Палаты представителей США, за законопроект проголосовал 391 депутат: 224 демократа и 167 республиканцев. Тем временем 24 законодателя высказались против.

Законопроект, который коротко называется "законом о европейской энергетической безопасности и диверсификации 2019 года", предлагает США оказывать помощь странам Центральной и Восточной Европы с тем, чтобы снизить их зависимость от энергетических ресурсов стран, использующих "энергетическую зависимость для неправомерного политического влияния". Такой страной в документе называется Российская Федерация, которая, по мнению авторов, "использует природный газ для принуждения, запугивания и влияния на другие страны".

Документ предлагает содействовать энергетической безопасности союзников и партнеров США путем "поощрения развития доступных, транспарентных и конкурентоспособных энергетических рынков", инвестиций государственного и частного секторов США в европейские проекты энергетической инфраструктуры, а также увеличения экспорта энергетических ресурсов, технологий и опыта США на мировые рынки.

Все это должно быть целью внешней политики США и поддерживаться дипломатическими усилиями.

Законопроект также предполагает выделение Агентству США по торговле и развитию $5 млн для оказания содействия странам Европы и набора дополнительных сотрудников, которые будут заниматься этими вопросами.

Теперь данный законопроект должен быть принят Сенатом США, а после его должен подписать президент.

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