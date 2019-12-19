Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 2:46

(расширенная версия)

Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Палата представителей США в четверг проголосовала за объявление импичмента президенту США Дональду Трампу, сообщают американские СМИ.

За импичмент по обвинению в злоупотреблении властью выступили 230 человек, а 197 - против.

Теперь конгрессмены приступили к голосованию по второму пункту обвинения: препятствованию проводимому конгрессом расследованию.

Между тем вице-президент США Майк Пенс в ходе предвыборного митинга Дональда Трампа в городе Батл-Крик (штат Мичиган) сообщил, что президент следит за ходом голосования по импичменту, которое проходит в Палате представителей США.

По словам Пенса, Трамп задерживается с выходом на сцену, так как следит за голосованием в Палате представителей. Он отметил, что президент хотел бы, чтобы республиканцы проголосовали против импичмента в отношении него в унисон.

При этом поддержали импичмент почти все демократы, за исключением Коллина Петерсона и Джеффа ван Дрю. Республиканцы единым фронтом выступили против импичмента.

1вз вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!