Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 18:17

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Палата представителей Конгресса США в четверг приняла резолюцию, цель которой - прекратить поддержку Вашингтоном Саудовской Аравии в конфликте в Йемене.

По данным американских СМИ, "за" резолюцию проголосовали 247 конгрессменов, а "против" - 175.

В свою очередь глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел заявил, что Конгресс "более не намерен игнорировать свою конституционные обязательства, имеющие отношение к зарубежной политике".

Сенат США ранее также проголосовал за принятие данной резолюции, которая требует от президента Дональда Трампа прекратить поддерживать коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией в Йемене.

СМИ отмечают, что теперь резолюцию должна поступить Д.Трампу. Однако, как ожидается, он наложит вето на нее.

Ранее СМИ сообщали, что американские законодатели выдвинули эту инициативу в связи с действиями арабской коалиции в Йемене, которые привели к гуманитарному кризису, а также в связи с обвинениями наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

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