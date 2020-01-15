Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 19:39

Вашингтон. 15 января. ИНТЕРФАКС - Палата представителей США большинство голосов в среду одобрила резолюцию с именами "менеджеров импичмента" для дальнейших слушаний в отношении президента страны Дональда Трампа в Сенате.

"За" проголосовали 228 конгрессменов, а 193 выступили "против".

Назначение "менеджеров импичмента" наделяет их полномочиями передать статьи обвинения против Трампа в верхнюю палату конгресса США, где начнется уже судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены Палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения.

Теперь "Менеджеры импичмента" сразу после голосования должны отправиться в сенат и передать туда материалы по курируемому ими делу.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала имена семерых конгрессменов, которые выступят в качестве "менеджеров импичмента" в сенатских слушаниях. В их число попали, в частности, председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер. Они оба принимали активное участие в процедуре импичмента в нижней палате Конгресса США.

Также "менеджерами импичмента" станут члены палаты представителей демократы Хаким Джефрис, Джейсон Кроу, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Сильвия Гарсия.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в Сенате - 53 места - сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

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