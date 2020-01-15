Вашингтон. 15 января. ИНТЕРФАКС - Палата представителей США большинство голосов в среду одобрила резолюцию с именами "менеджеров импичмента" для дальнейших слушаний в отношении президента страны Дональда Трампа в Сенате.
"За" проголосовали228 конгрессменов, а 193 выступили "против".
Назначение "менеджеров импичмента" наделяет их полномочиями передать статьи обвинения против Трампа в верхнюю палату конгресса США, где начнется уже судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены Палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения.
Теперь "Менеджеры импичмента" сразу после голосования должны отправиться в сенат и передать туда материалы по курируемому ими делу.
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