Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 19:37

Вашингтон. 15 января. ИНТЕРФАКС - Палата представителей США большинство голосов в среду одобрила резолюцию с именами "менеджеров импичмента" для дальнейших слушаний в отношении президента страны Дональда Трампа в Сенате.

"За" проголосовали228 конгрессменов, а 193 выступили "против".

Назначение "менеджеров импичмента" наделяет их полномочиями передать статьи обвинения против Трампа в верхнюю палату конгресса США, где начнется уже судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены Палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения.

Теперь "Менеджеры импичмента" сразу после голосования должны отправиться в сенат и передать туда материалы по курируемому ими делу.

ПОСЛЕДУЕТ

1вл 1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!