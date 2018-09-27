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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 18:18 27.09.2018 - 18:18

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в четверг заявил, что палестинские власти отказываются признавать существование государства Израиль до тех пор, пока Израиль не признает Палестину.

"Парламент поручил мне приостановить признание Палестиной государства Израиль до тех пор, пока Израиль не признает в свою очередь государство Палестина в границах по состоянию на 4 июня 1967 года", - заявил М.Аббас, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

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