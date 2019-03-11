Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 9:08

Иерусалим. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Палестинская национальная администрация (ПНА) выплатит вдвое меньше денежных средств служащим общественного сектора за февраль 2019 года из-за действий Израиля, передает в понедельник палестинское агентство МААН.

По словам палестинского министра финансов Шукри Бшары, служащие получат лишь 50% заработной платы за февраль после того, как Израиль заявил об удержании части налогов и сборов, которые взимают израильские власти.

"Ш.Бшара заявил, что те служащие, которые получают зарплату в размере менее 2 тыс. шекелей (около $550 - ИФ), получат денежные средства в полном размере, однако остальные служащие получат 50% заработной платы за февраль", - отмечает агентство МААН.

Помимо этого, в ПА приняли решение временно прекратить прием на работу новых сотрудников.

В середине февраля власти Израиля объявили об удержании 502 млн шекелей ($138 млн - ИФ) налоговых поступлений. Эта сумма равняется выплатам семьям убитых или заключенных в израильские тюрьмы палестинцев.

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