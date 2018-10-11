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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 21:45 11.10.2018 - 21:45

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - В палестинском руководстве в четверг заявили, что более не готовы работать со спецпосланником ООН по ближневосточному мирному процессу Николаем Младеновым, сообщают западные СМИ.

Член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ахмед Мадждалани заявил, что он довел до сведения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша: руководство Палестины больше не хочет взаимодействовать с Н.Младеновым после того, как он "превысил свои полномочия" в попытках достичь соглашения между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

А.Мадждалани подчеркнул, что действия спецпосланника ООН "подрывают национальную безопасность Палестины и единство палестинского народа".

СМИ напоминают, что Н.Младенов пытается добиться долгосрочного мирного соглашения между ХАМАС и Израилем. При этом представители признанной международным сообществом Палестинской национальной администрации во главе с Махмудом Аббасом в этих непрямых переговорах не участвуют.

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