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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 13:14 23.05.2018 - 13:14

Брюссель. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Палестинская автономия 16 июня получит правовой статус члена Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), присоединившись к Конвенции о запрещении химоружия, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ОЗХО.

"17 мая 2018 года палестинские власти передали генсеку ООН документ о присоединении к Конвенции. Конвенция вступит в силу для палестинской стороны 16 июня 2018 года", - отмечается в сообщении.

Конвенция о запрещении химоружия была подписана в 1993 году и начала действовать с 1997 года. В настоящий момент ее участниками являются 190 из 193 государств-членов ООН. До того, как было объявлено о присоединении к Конвенции палестинских властей, членом ОЗХО в 2013 году стала Сирия.

В соответствии со статьей 8 Конвенции о запрещении химоружия, государства-участники учредили ОЗХО для реализации предмета и цели этого документа, а также для обеспечения его положений. Членами ОЗХО становятся все страны, присоединяющиеся к Конвенции.

Согласно статье 3 Конвенции, документ вступает в силу для государства-участника по истечении 30 дней после его присоединения, предоставляя ему, таким образом, полноценное членство в ОЗХО. В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Конвенции, страна не позднее чем через 90 дней после присоединения к Конвенции обязуется закрыть все объекты по производству химоружия, находящиеся в собственности государства.

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