Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 15:46

Стамбул. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Реализация плана Израиля по аннексии палестинских земель на Западном берегу реки Иордан может вызвать неконтролируемую реакцию, приводит во вторник Анатолийское агентство новостей слова представителя палестинского движения ХАМАС Ашрафа Абу Зайида на конференции в Газе.

"Мы предупреждаем о возможных последствиях аннексии палестинских земель. Этот шаг приведет к таким последствиям, которые не смогут контролировать оккупанты", - сказал Зайид. При этом он отметил, что выступает от имени многих палестинских группировок.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале сентября 2019 года обещал распространить суверенитет Израиля на все еврейские поселения на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.

Нетаньяху также заявлял и о намерениях аннексировать Иорданскую долину.

В ответ на эти заявления председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил, что палестинцы разорвут все достигнутые договоренности с властями Израиля, если Израиль реализует планы по аннексии их территорий на Западном берегу реки Иордан.

Иорданская долина расположена вдоль реки Иордан - от озера Кинерет, которое еще называется Тивериадским, до Мертвого моря. Далее она простирается до Эйлатского залива. По Иорданской долине проходит самая длинная автомагистраль в Израиле.

1ар ав

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